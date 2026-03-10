Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Депутат назвал безумием денежный сбор с маркетплейсов в пользу «Почты России»

Делягин: сбор 90 млрд рублей с маркетплейсов для «Почты России» – это безумие
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

В России нельзя вводить новый денежный сбор с маркетплейсов и сервисов доставки, так как это станет ударом для «живых», активных компаний. Планы увеличить нагрузку на них ради передачи средств в пользу «Почты России» звучат абсурдно, так как эта организация сама имела все перспективы для переформатирования в успешный маркетплейс, но упустила их, заявил депутат Госдумы, доктор экономических наук, ведущий Tsargrad.tv Михаил Делягин.

Напомним, речь идет о сборе комиссии в 3% с доходов междугородних доставок грузов и посылок, который предлагается ввести с осени текущего года. Предполагается, что это позволит ежегодно направлять на поддержку «Почты России», в том числе в целях модернизации ее отделений, порядка 90 млрд рублей.

Делягин считает, что сегодняшняя ситуация с «Почтой России» выглядит как попытка довести госкомпанию до банкротства, а затем приватизировать и продать.

«Я надеюсь, что мы этого не допустим. Потому что это производит впечатление безумия, откровенного. Есть «Почта России», которая объективно должна была стать первым маркетплейсом, у нее всё для этого было», --― прокомментировал депутат, добавив, что компания растеряла свои конкурентные преимущества, а сейчас продолжает разрушение инфраструктуры.

Парламентарий напомнил о существующих проблемах в «Почте России», включая низкие зарплаты сотрудников и сложные условия работы почтальонов. По словам Делягина, Госдума уже давно планирует разобраться в этом вопросе, пригласив на заседание представителей компании. На этом фоне особенно нелогично выглядит попытка собрать дополнительные средства с работающего, «живого» бизнеса в пользу умирающей организации, заключил Делягин.

До этого глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор предложил дать кредитным организациям возможность предоставлять свои финансовые услуги на маркетплейсах. Это сделано на фоне того, что для онлайн-площадок хотят ввести единые правила отображения цены товара независимо от средства платежа – как отмечал Делягин, это приведет к частичному запрету скидок, но без «потенциальной катастрофы».

Ранее в Госдуме пообещали «оздоровить» «Почту России».

 
Теперь вы знаете
Когда вас не смогут сократить на работе и на что рассчитывать, если это все-таки случится? Разбор
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!