Общество

Мужчина украл экскаватор со стройки в Москве

В Москве со стройки на Каширском шоссе украли экскаватор

В Москве полиция задержала 23-летнего мужчину, подозреваемого в краже экскаватора-погрузчика со стройплощадки на Каширском шоссе. Об этом сообщает ГУ МВД по Москве.

Инцидент произошел на строительной площадке в районе Нагатино-Садовники. Мужчина похитил экскаватор-погрузчик, принадлежащий строительной компании. С помощью камер видеонаблюдения полицейские установили подозреваемого — 23-летнего приезжего.

Технику нашли в нескольких километрах от места кражи, ее вернут владельцу. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Фигурант заключен под стражу.

До этого в Волгограде полиция задержала 27-летнего автослесаря, который угнал машину клиентки Daewoo Matiz, оставленную в ремонте, и устроил погоню, протаранив семь автомобилей.

Ранее в Коврове подросток угнал экскаватор и обокрал супермаркет.

 
