Катар предупредил о последствиях атак на энергообъекты в Персидском заливе

Атаки на энергетические объекты в регионе Персидского залива могут иметь серьезные последствия для международной экономики. Об этом заявил советник премьер-министра, официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари, передает ТАСС.

«С нашей точки зрения, нападения на энергетические объекты, произошедшие с обеих сторон, являются опасным прецедентом, который не только приведет к экономическим потерям в регионе и к ухудшению наших бизнес-моделей, но и вызовет последствия во всем мире», — сказал он на брифинге для журналистов.

Аль-Ансари призвал международное сообщество задуматься и сделать все возможное, чтобы убедить США, Израиль и Иран прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру. .

Со стороны Катара уже приняты все необходимые меры предосторожности, отметит дипломат. В частности была остановлена и сокращена добычи газа и нефти, чтобы обеспечить безопасность сотрудников предприятий и мирных жителей.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее Катар призвал Иран прекратить атаки на государства Персидского залива.