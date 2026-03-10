Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Катар предупредил о последствиях атак на энергообъекты в Персидском заливе

МИД Катара: атаки на энергообъекты в Персидском заливе отразятся на экономике
The Road Provides/Shutterstock/FOTODOM

Атаки на энергетические объекты в регионе Персидского залива могут иметь серьезные последствия для международной экономики. Об этом заявил советник премьер-министра, официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари, передает ТАСС.

«С нашей точки зрения, нападения на энергетические объекты, произошедшие с обеих сторон, являются опасным прецедентом, который не только приведет к экономическим потерям в регионе и к ухудшению наших бизнес-моделей, но и вызовет последствия во всем мире», — сказал он на брифинге для журналистов.

Аль-Ансари призвал международное сообщество задуматься и сделать все возможное, чтобы убедить США, Израиль и Иран прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру. .

Со стороны Катара уже приняты все необходимые меры предосторожности, отметит дипломат. В частности была остановлена и сокращена добычи газа и нефти, чтобы обеспечить безопасность сотрудников предприятий и мирных жителей.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее Катар призвал Иран прекратить атаки на государства Персидского залива.

 
Теперь вы знаете
Когда вас не смогут сократить на работе и на что рассчитывать, если это все-таки случится? Разбор
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!