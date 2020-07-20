Песков прокомментировал ситуацию с выполнением Минских соглашений Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что украинская сторона выполнит взятые на себя в рамках Минских соглашений обязательства. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что ситуация на Украине по-прежнему остается напряженной.

«Конечно, нам бы хотелось, чтобы президент Зеленский выполнил те обязательства, которые несет Украина по Минским соглашениям», — произнес он.

Ранее Песков опроверг слухи о том, что Россия якобы занимается трактовкой Минских соглашений.

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