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Журова заявила, что Украина добивается того, чтобы россиян не было на Олимпиаде

Депутат Журова: Украина добивается того, чтобы россиян не было на Олимпиаде

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Алексей Майшев/РИА Новости

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова заявила, что Украина добивается отсутствия российских спортсменов на Олимпиаде в Париже, передает «Матч ТВ».

«Украина в принципе всячески пытается помешать выступать нашим спортсменам. Они хотят добиться, чтобы россияне вообще не оказались на Олимпиаде в Париже в каком‑либо формате», — сказала Журова.

Ранее президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт, исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный и президент Федерации каноэ Украины Игорь Сливинский направили в Международный олимпийский комитет (МОК) письмо, с просьбой не пускать на Олимпийские игры в Париж российских и белорусских гребцов.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что умные и сильные не отказываются от Олимпиады.

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