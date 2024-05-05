Журова заявила, что Украина добивается того, чтобы россиян не было на Олимпиаде

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова заявила, что Украина добивается отсутствия российских спортсменов на Олимпиаде в Париже, передает «Матч ТВ».

«Украина в принципе всячески пытается помешать выступать нашим спортсменам. Они хотят добиться, чтобы россияне вообще не оказались на Олимпиаде в Париже в каком‑либо формате», — сказала Журова.

Ранее президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт, исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный и президент Федерации каноэ Украины Игорь Сливинский направили в Международный олимпийский комитет (МОК) письмо, с просьбой не пускать на Олимпийские игры в Париж российских и белорусских гребцов.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что умные и сильные не отказываются от Олимпиады.