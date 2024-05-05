В Германии отказались помогать гражданам Украины при призыве на службу

Министерство внутренних дел Германии отказалось выдавать украинским гражданам альтернативные документы, чтобы предотвратить их призыв на военную службу. Об этом рассказал министр внутренних дел немецкой земли Гессен Роман Посек, сообщает портал Tagesschau.

Чиновник признался, что настроен скептически по отношению к выдаче гражданам Украины альтернативных документов. По его словам, сейчас не существует необходимых условий для соответствующих действий.

«Украина не является несправедливым государством», — пояснил Посек.

При этом он добавил, что Берлину следует подумать над тем, как помочь Киеву набрать достаточное количество военнослужащих. В то же время министр призвал немецкое руководство сохранять нейтралитет в вопросе поддержки Украины при наращивании ее оборонного потенциала.

3 мая чешский министр иностранных дел Ян Липавский заявил, что власти страны готовы поддерживать украинских беженцев. Однако это не относится к тем людям, которые пытаются избежать службы в армии.

За день до этого глава внешнеполитического ведомства Польши Радослав Сикорский сообщил об отсутствии у руководства республики планов помогать гражданам Украины, уклоняющимся от призыва на военную службу.

Ранее политолог объяснил, от чего будет зависеть решение Европейского союза (ЕС) о депортации украинских мужчин призывного возраста.