В «Пари НН» объяснили отсутствие атак в игре со «Спартаком»

Главный тренер «Пари НН» Саша Илич после матча 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака» заявил, что его команда сознательно отдала инициативу и играла вторым номером. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Хочу поздравить свою команду с хорошей игрой, мы бились с очень сильным соперником и смогли завоевать очень важное очко. Наша команда находится в крайне непростом положении, поэтому нам надо стараться в каждой игре. «Спартак» — одна из сильнейших команд в РПЛ, у них очень сильные игроки, нам необходимо было сегодня биться в каждом единоборстве, соблюдать дисциплину, быть компактными. Мы старались атаковать в первом тайме, но во втором игроки подустали — это нормально, поэтому мы стали обороняться глубже. Повторюсь, это нормально — играть от обороны против такой сильной команды», — заявил Илич.

Игра завершилась со счетом 0:0. «Спартак» владел мячом 79% игрового времени, нанес шесть ударов в створ. «Пари НН» пробил в створ два раза.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает четвертое место, набрав 44 очка. «Пари НН» занимает 11-е место, имея в активе 29 баллов.

Лидируют в турнире московское «Динамо», петербургский «Зенит» и «Краснодар». Все три клуба набрали по 50 баллов. Подопечные Сергея Семака имеют одну игру в запасе. 6 мая «Зенит» сыграет с воронежским «Факелом».

Ранее сообщалось, что Константин Тюкавин удивился своему голу пяткой в ворота «Сочи».