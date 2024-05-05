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«Пари НН» не проиграл «Спартаку» в первом матче после увольнения Юрана

«Пари НН» и «Спартак» сыграли со счетом 0:0 в матче РПЛ

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Александр Вильф/РИА Новости

Нижегородский «Пари НН» сыграл вничью в матче с московским «Спартаком».

Встреча завершилась со счетом 0:0.

В составе московского «Спартака» желтую карточку получил Манфред Угальде. В «Пари НН» желтую карточку получил Кирилл Гоцук.

«Спартак» владел мячом 79% игрового времени, нанес шесть ударов в створ. «Пари НН» пробил в створ два раза.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает четвертое место, набрав 44 очка. «Пари НН» занимает 11 место, имея в активе 29 баллов.

Лидируют в турнире московское «Динамо», петербургский «Зенит» и «Краснодар». Все три клуба набрали по 50 баллов. Подопечные Сергея Семака имеют одну игру в запасе. 6 мая «Зенит» сыграет с воронежским «Факелом».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор национальная команда и клубы проводят только товарищеские игры.

Ранее «Динамо» догнало «Краснодар» и «Зенит» в РПЛ.

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