Губерниев рассказал, что созванивался с Бахом

Журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на требование Украины отстранить российских и белорусских гребцов от отборочного турнира к Олимпиаде 2024 года, передает «Советский спорт».

«Я только что созванивался с Бахом. Он сказал, что МОК не последует этому требованию. Он заявил, что будет твердо придерживаться позиции России. Бах считает, что только поддержка России поможет ему выжить после купания в Сене», — сказал Губерниев.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее призер Игр назвал нейтральный статус унижением, которое не стоит медалей.