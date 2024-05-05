В США сочли «омерзительными» данные о приостановке поставок боеприпасов Израилю

Глава юридического комитета палаты представителей США Джим Джордан и конгрессвумен Элиз Стефаник после сообщений о приостановке поставок Израилю боеприпасов обрушились с осуждением на американского президента Джо Байдена, назвав такое возможное решение «омерзительным» и «недопустимым». Их комментарий передает РИА Новости.

«Наш великий союзник Израиль борется за существование против варварских террористов, поддерживаемых Ираном», — заявила Стефаник.

Прекращение Байденом поставок снарядов американского производства в Израиль она сочла неприемлемым.

По мнению конгрессмена, Байдена бросил «своего американского союзника» и это заслуживает осуждения.

«Отвратительно», — констатировал Джордан.

До этого обозреватель газеты Washington Post Макс Бут заявил, что военно-промышленный комплекс США не обладает мощностями, позволяющими производить боеприпасы для Украины и Израиля.

Ранее юристы попросили Байдена остановить помощь Израилю.