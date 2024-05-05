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Тренер «Спартака» ответил на вопрос о борьбе за чемпионство

Тренер «Спартака» Слишкович заявил, что будет биться за чемпионство до конца

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Михаил Киреев/РИА Новости

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Владимир Слишкович после матча 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Пари НН» заявил, что его команда будет до последнего бороться за наивысшие места в турнирной таблице. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Мы математически еще можем побороться за медали! Мы еще играем с «Краснодаром», «Краснодар» проведет матч против »Динамо, так что все возможно! Мы будем бороться до конца, до того момента, как математика не позволит нам подняться выше. Будем ли мы делать упор на Кубок после этого матча? Для «Спартака» важен и Кубок, и чемпионат», — заявил Слишкович.

Игра «Пари НН» — «Спартак» завершилась со счетом 0:0. «Спартак» владел мячом 79% игрового времени, нанес шесть ударов в створ. «Пари НН» пробил в створ два раза.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает четвертое место, набрав 44 очка. «Пари НН» занимает 11-е место, имея в активе 29 баллов.

Лидируют в турнире московское «Динамо», петербургский «Зенит» и «Краснодар». Все три клуба набрали по 50 баллов. Подопечные Сергея Семака имеют одну игру в запасе. 6 мая «Зенит» сыграет с воронежским «Факелом».

Ранее в «Спартаке» объяснили безголевую ничью с «Пари НН».

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