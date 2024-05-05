Названа лучшая по качеству игры серия Запада в первом раунде Кубка Стэнли

Комментатор и автор собственного YouTube-канала «ХоккейФил», а также участник популярного подкаста «Скользкий лед» Филипп Майков рассказал для «Газеты.Ru», в чем проблема занявшего первое место в Западной конференции «Даллас Старз» в серии первого раунда Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс».

«Вот по качеству хоккея, наверное, вторая серия после «Флорида» — «Тампа». По крайней мере, это лучшая серия на Западе. Ставил на 4-3 в пользу «Далласа», и пока это действительно близко к правде. Но мне вообще, конечно, «Даллас» не понравился в первых двух матчах. Когда он ввязывался в какие-то голевые размены – в них проигрывал. А когда «Вегас» вел в счете и закрывался в третьем периоде, «Даллас» просто ничего не мог сделать. Когда «Вегас» садился в глухую оборону своими вот этими вот гренадерами, и «Далласу» там ловить было абсолютно нечего. И то же самое было в шестом матче, когда «Далласу» опять надо было отыгрываться с пустыми воротами. И с пустыми воротами опасных моментов было ноль, потому что «Вегас» просто ничего им не дал сделать», — рассказал Майков.

Решающая, седьмая игра серии до четырех побед между «Далласом» и действующим обладателем Кубка Стэнли «Вегасом» пройдет в Техасе в ночь на 6 мая по московскому времени.

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