На подконтрольной Киеву части ДНР зафиксировали повреждение Славянской ТЭС

Славянская тепловая электростанция (ТЭС), расположенная на подконтрольной украинским властям территории Донецкой народной республики (ДНР), получила повреждения. Об этом сообщил местный телеканал «Общественное», сославшись на заместителя главы военной администрации города Николаевки Владимира Проскунина.

По его словам, утром 5 мая был зафиксирован обстрел объекта энергетической инфраструктуры. Славянскую ТЭС атаковали в 10:35 (совпадает с мск), подчеркнул чиновник.

«В ходе обстрела поврежден ряд объектов на территории станции», — добавил Проскунин.

До этого министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что ущерб от ударов по энергетическим объектам страны составил $1 млрд. Как он сказал в эфире единого телемарафона, в данный момент энергетическая система Украины держится благодаря солнечным и ветряным генераторам.

4 мая Галущенко сообщил, что власти государства не смогли восстановить все выведенные из строя объекты энергетической инфраструктуры. Министр назвал завершение соответствующих работ очень сложной задачей.

Ранее в Харькове была уничтожена телебашня высотой 250 метров.