В Госдуме высказались о взятии ВС России поселка Очеретино в ДНР

Взятие российскими войсками села Очеретино в Донецкой народной республике (ДНР) стратегически значимо, так как оно разрезает оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) и позволяет армии России наступать дальше в двух направлениях фронта. К такому выводу пришел первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, чьи слова приводит РИА Новости.

«Если взглянуть на карту, стратегическое значение села Очеретино <...> очевидно», — утверждает парламентарий.

По оценке Журавлева, направление удара, словно нож, вошедший в масло, режет оборону украинских войск и предоставляет России возможности наступления дальше, как на Славянск — к масштабному средоточию сил ВСУ, так и на Изюм в Харьковской области.

Помимо того, в Очеретино сходились два фланга укреплений ВСУ, а сам населенный пункт служил важным логистическим центром с очень удобной географией.

«Сейчас главная задача — закрепиться в Очеретино и не дать врагу перехватить инициативу», — резюмировал он.

Пятого мая российские войска взяли под полный контроль Очеретино в ДНР.

Ранее в силовых структурах ДНР оценили значимость взятия Очеретино.