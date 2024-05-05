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В «Спартаке» объяснили безголевую ничью с «Пари НН»

Тренер «Спартака» Слишкович заявил, что «Пари НН» заслужил одно очко в матче

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Владимир Слишкович после матча 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Пари НН» заявил, что соперники заслужили ничейный результат. Его слова приводит «Газета.Ru».

«0:0 — окей. Можно сказать, что первый тайм был равный, мы создавали опасные моменты после ударов с 16-18 метров, у них был отличный момент с аута. Во втором тайме мы ожидали, что соперник будет защищаться одиннадцатью игроками у своих ворот. Мы попытались изменить ход игры заменами, но, к сожалению, не получилось. Соперник заслужил заработать очко. Будем работать дальше. У нас впервые за долгое время появилось шесть дней на подготовку к следующему матчу, будем обсуждать, что у нас получилось и не получилось, чтобы исправить ошибки», — заявил Слишкович.

Игра завершилась со счетом 0:0. «Спартак» владел мячом 79% игрового времени, нанес шесть ударов в створ. «Пари НН» пробил в створ два раза.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает четвертое место, набрав 44 очка. «Пари НН» занимает 11-е место, имея в активе 29 баллов.

Лидируют в турнире московское «Динамо», петербургский «Зенит» и «Краснодар». Все три клуба набрали по 50 баллов. Подопечные Сергея Семака имеют одну игру в запасе. 6 мая «Зенит» сыграет с воронежским «Факелом».

Ранее сообщалось, что Константин Тюкавин удивился своему голу пяткой в ворота «Сочи».

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