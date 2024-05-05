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В Совфеде указали на ошибку НАТО в вопросе красных линий по Украине

Сенатор Карасин назвал подменой понятий красные линии НАТО по Украине

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Алексей Дружинин/РИА Новости

НАТО использует прием подмены схожих понятий в вопросе красных линий, связанных с вероятным вступлением в российско-украинский конфликт. Такое мнение озвучил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с «Лентой.ру».

По оценке политика, наглядным примером информационной подмены понятий является «натовская кампания по наступлению на Россию», по попыткам ограничить и унизить страну.

«На самом деле НАТО давным-давно перешагнуло все красные линии межгосударственных отношений», — утверждает Карасин.

Он пояснил, что означенные красные линии заключаются в том, что за минувшие 30 лет Североатлантический альянс продвинулся от границ, которые разделяли ФРГ и ГДР, к границам России с целью «воевать против всего русского» — языка, культуры, менталитета. Именно поэтому рассуждения военно-политического блока касательно запретных линий смотрятся цинично и вызывают негодование.

«Не мы двигались к ним, а они двигались к нам, и, придвинувшись, использовали Украину в качестве игровой площадки», — добавил сенатор.

До этого президент РФ Владимир Путин предупредил о последствиях для стран, забывших про красные линии в отношении России.

Ранее в Италии назвали «красные линии» НАТО для вмешательства в конфликт на Украине.

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