Трое неизвестных безнаказанно избивают людей в Перми

В Перми трое неизвестных напали на двоих парней и жестоко их избили. Мать одного из пострадавших Мария рассказала «Газете.Ru», что ее сын находится в больнице — у него сотрясение мозга. Она отметила, что очевидцы драки вызвали полицию, однако правоохранители не приехали из-за отсутствия патрулей.

«Это произошло за гаражами на Героев Хасана, 7. Сын шел в сторону улицы Белинского, а они как раз в этот день за гаражами выпили и шли навстречу. Сын был с другом, они им сказали разойтись, тем не понравилось, и в итоге началась драка. Сына повалили — двое запинывали его, а другой парень с другом дрались. Запинывали его очень сильно, мне женщины-свидетели звонили, ревут все еще, потому что под впечатлением, говорят, это ужасно было. После этого вызвали полицию и скорую. Те ушли. Скорая приехала, забрала. Заявление в полицию мы написали, но полиция не приехала — патрули не нашлись. Приехали потом за сыном, от госпитализации он отказался, но все-таки положили его, на следующий день ему стало хуже: его рвало, сотрясение мозга, сильная гематома. Дальше мы ничего не знаем, сами по крупицам расследуем это дело», — сказала она.

По словам Марии, после того как мужчины избили ее сына, они напали на 14-летнего подростка, отказавшегося дать им «закурить» — на этот вызов полиция также не приехала.

«Добрые люди пишут, нашли еще пострадавших. Второму пострадавшему мальчику вообще 14 лет, я с его мамой сегодня разговаривала. Они избили моего сына, дальше пошли мимо ЖК «Арсенал» на улицу Льва Шатрова, спросили у мальчика, есть ли закурить, он ответил «нет» и пошел дальше. Его догнали, побили. Не так сильно, как моего сына, но у него рассечена губа, что-то с ухом. Звонили они, просили приехать [полицию] — никто не приехал, патрулей нет. Мама ходила в этот день до участкового, но уже, видимо, после 18:00 нерабочий день, участкового нет. И по сей день у них заявление не взяли, а это очень важно, чтобы заявление взяли и отправили на судмедэкспертизу. Нет заявления — нет судмедэкспертизы. Скоро уже пройдут эти побои у мальчика, и все тогда», — добавила она.

Мария уточнила, что после огласки произошедшего с ней связались еще несколько избитых в тот же день пострадавших. Женщина подчеркнула, что заявление на нападавших писали также несколько месяцев назад, однако задержаны они не были.

«Они пошли дальше — молодой человек написал в комментариях, что пристали к одному: «Давай поговорим, иди сюда», нож достали. Вечером они пошли на улицу Куйбышева, где была драка, которая попала везде на видео. Тоже избили парней — они ищут этих нелюдей. И мне звонил еще один парень, в этот же день в Мотовилихинском районе они украли велосипед. Стукнули парня и как-то забрали велосипед. Мне сегодня позвонили, что два месяца назад эти же персонажи избили еще одного парня. Они пытались выкрасть корзину из «Пятерочки», этот парень их остановил, и они жестоко его избили: и на голове прыгали, и телефон забрали. Там заявление тоже было написано, но так и ходят они на свободе», — посетовала женщина.

4 мая Telegram-канал «ЧП Пермь» опубликовал видео драки, произошедшей на улице Куйбышева. На кадрах видно, как неизвестные жестоко избивают мужчину ногами. В полиции проводят проверку.

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