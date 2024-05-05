Комментатор оценил значение домашней площадки в седьмом матче «Даллас» — «Вегас»

Комментатор Филипп Майков, автор собственного YouTube-канала «ХоккейФил», поделился с «Газета.Ru» своими мыслями о седьмой игре серии «Даллас Старз» — «Вегас Голден Найтс», после которой одна из команд закончит выступление в Кубке Стэнли.

«В седьмой игре для «Далласа», во-первых, никакой вообще роли не будет играть домашняя площадка, потому что они сначала выиграли по две на выезде, потом забрали по одной дома каждый. «Далласу» очень тяжело не гоняться за «Вегасом». Вот что для них самое страшное. Потому что если «Вегас» забьет первым, будет вести в счете, и будет вести в счете к концу второго или к началу третьего периода, вот тут у «Далласа» начнутся проблемы. Потому что пока игра идет на зарабатывание счета, «Даллас» в каждом матче смотрелся лучше. Вот серьезно. По количеству шансов высокой опасности это вообще лучшая команда первого раунда. Ну то есть против вот такого «Вегаса» они насоздавали моментов больше, чем «Колорадо» против дырявого «Виннипега». И это тоже показательно. Вот пока на зарабатывание счета «Даллас» крутой, и «Даллас» играет здорово. А как только игра идет на удержание, «Даллас» не умеет взламывать. Особенно вот такой «Вегас», потому что, во-первых, это менее силовая команда. И все большие игроки, которые там есть, они не заточены под то, чтобы играть на пятаке и эти шайбы закапывать. Бенн – не такой игрок. Хинтц из высоких – не такой игрок. Больше высоких нападающих у них не вспомню. Был Марчмент, но он травмирован», — считает Майков.

В составе победителя Западной конференции «Далласа» играет российский нападающий Евгений Дадонов, за действующего обладателя Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» играют форварды Иван Барбашев и Павел Дорофеев.

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