Песков рассказал, получал ли Путин вакцину от коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, получал ли российский лидер Владимир Путин вакцину от коронавируса, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам Пескова, Путин не получил вакцину, поскольку она еще не сертифицирована. Представитель Кремля отметил, что сам он также не делал прививку, поскольку переболел.

Пескову неизвестно про то, что кто-то в администрации президента делал прививку.

Песков отметил, что в России существует несколько вакцин, при этом пока ни одна из них не завершила полный этап тестирования.

«Действительно, в России на выходе несколько вакцин. Они находятся на различных стадиях апробирования. Некоторые стадии уже завершились, есть весьма обнадеживающие результаты экспериментального использования», — сказал Песков.

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