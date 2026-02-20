Размер шрифта
В России объяснили резкий рост «новой вторички»

«Метриум»: новой вторички стало вдвое больше из-за активной стройки и льготной ипотеки
Новых вторичных квартир в России стало вдвое больше из-за активного строительства и льготной ипотеки, сказал «Газете.Ru» управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

«Во-первых, в последние годы, после внедрения в строительной отрасли проектного финансирования, значительно выросли объемы строительства жилья в большинстве субъектов России, особенно в Москве и других российских городах-миллионниках. Сейчас, даже на фоне действия высокой ключевой ставки, совершается значительно больше сделок по договорам долевого участия, чем в 2010-е годы. Рост объемов строительства и продаж, разумеется, приводит к увеличению экспозиции современных квартир от собственников на вторичном рынке. Во-вторых, льготные ипотечные программы серьезно стимулировали инвестиционную активность россиян на рынке недвижимости», — отметил Сырцов.

По его словам, многие использовали субсидированные кредиты с целью последующей выгодной перепродажи активов, а не для собственного проживания. Механизмы, которые препятствовали подобной практике, власти долгое время не внедряли, добавил риелтор.

По его словам, в-третьих, на ситуацию влияют непростая экономическая обстановка в целом и непосредственно дорогие рыночные кредиты. Многие собственники вынуждены отказываться от приобретенных квартир, так как не в состоянии продолжать отвечать по ипотечным обязательствам, уточнил Сырцов.

На российском рынке жилья наблюдается заметная тенденция: увеличивается удельный вес квартир, которые относят к категории «новой вторички». Речь идет о жилых помещениях в зданиях возрастом до трех лет, находящихся в частной собственности и выставленных на продажу. Согласно статистике сервиса «Авито Недвижимость», за пять лет процент подобных лотов в общем объеме предложений увеличился примерно в два разительно в двараза. Сейчас он составляет около 10%. Характерная особенность такого жилья — более привлекательная цена в сравнении с новостройками — прослеживается в большинстве субъектов РФ. При этом в двух крупнейших городах страны — Москве и Санкт -Петербурге — ситуация обратная: там приобретение квартиры в строящемся или недавно сданном доме в среднем обходится дешевле, чем покупка «новой вторички».

Ранее россиянам посоветовали брать ипотеку на короткий срок.
 
