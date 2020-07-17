Трутнев: врио губернатора Хабаровского края назначат в ближайшее время

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края может быть назначен в ближайшее время, заявил вице-премьер и полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Об этом сообщает ТАСС.

Решение о назначении врио губернатора будет принимать глава государства Владимир Путин на основании данных следственных органов, отметил Трутнев. Он добавил, что не знает точных сроков, но предполагает, что назначение будет сделано в ближайшее время.

Ранее губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали по обвинению в организации убийств в 2000-х годах. Басманный суд Москвы арестовал чиновника на 2 месяца.

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