Трутнев: врио губернатора Хабаровского края назначат в ближайшее время
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края может быть назначен в ближайшее время, заявил вице-премьер и полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Об этом сообщает ТАСС.
Решение о назначении врио губернатора будет принимать глава государства Владимир Путин на основании данных следственных органов, отметил Трутнев. Он добавил, что не знает точных сроков, но предполагает, что назначение будет сделано в ближайшее время.
Ранее губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали по обвинению в организации убийств в 2000-х годах. Басманный суд Москвы арестовал чиновника на 2 месяца.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Кремле прокомментировали вопрос о назначении врио главы Хабаровского края
— СК заявил о наличии неопровержимых доказательств против Фургала