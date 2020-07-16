Песков рассказал, планирует ли Путин поехать в Нью-Йорк на ГА ООН

Президент России Владимир Путин пока не планирует ехать в Нью-Йорк на Генассамблею ООН и встречаться с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Никаких субстантивных планов на этот счет не имеется, на поездку в Нью-Йорк и, соответственно, на встречу с Трампом», — пояснил представитель Кремля.

Ранее в СМИ появилась информация, что Путин якобы посетит Генассамблею ООН в Нью-Йорке, где также могут состояться переговоры с Трампом.

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