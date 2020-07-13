Украина считает недопустимым внесение особого статуса Донбасса в конституцию

Закрепление особого статуса неподконтрольных Киеву территорий Донбасса в конституции является недопустимым, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом сообщает РИА «Новости».

Украинские власти готовы рассмотреть вопрос о расширении полномочий Донбасса в рамках проводимой в стране глубинной реформы децентрализации, отметил Кулеба.

При этом указание особого статуса этих территорий в конституции страны недопустимо, Украина открыто сообщает об этом своим партнерам, подчеркнул министр.

Закон об особом статусе Донбасса был принят в 2014 году, однако для его вступления в силу требуется выполнение ряда условий.

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