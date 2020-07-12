Дуда заявил, что рад победе на выборах президента Польши
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Нынешний президент Польши Анджей Дуда после окончания второго тура президентских выборов заявил, что он рад своему переизбранию на второй срок, передает ТАСС.
В то же время польский лидер признал, что это пока предварительные результаты голосования.
«Выиграть выборы при почти 70-процентной явке - это небывалое событие», — сказал Дуда.
Ранее по итогам второго тура президентских выборов в Польше были объявлены результаты exit poll, согласно которым Дуда получил 50,4% голосов, а его оппонент Рафал Тшасковский — 49,6%.
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