Дуда заявил, что рад победе на выборах президента Польши

Нынешний президент Польши Анджей Дуда после окончания второго тура президентских выборов заявил, что он рад своему переизбранию на второй срок, передает ТАСС.

В то же время польский лидер признал, что это пока предварительные результаты голосования.

«Выиграть выборы при почти 70-процентной явке - это небывалое событие», — сказал Дуда.

Ранее по итогам второго тура президентских выборов в Польше были объявлены результаты exit poll, согласно которым Дуда получил 50,4% голосов, а его оппонент Рафал Тшасковский — 49,6%.

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