Эрдоган назвал превращение в мечеть Святой Софии шагом к великой Турции

Превращение собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть станет шагом к великой Турции. С таким заявлением выступил лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает телеканал NTV.

При этом глава турецкого государства подчеркнул, что при принятии решения о смене статуса Айя-Софии Анкара ориентировалась на мнение народа, а не на то, что скажут про Турцию.

Эрдоган заявил, что его страна продолжит «идти верным путем — к строительству великой и сильной Турции».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о присвоении статуса мечети собору Святой Софии, упразднив соответствующее решение турецких властей 1934 года.

Собор Святой Софии был основан императором Византии Юстинианом и открыт в 537 году. Собор оставался самым большим христианским храмом в мире более тысячи лет, пока не был перестроен турками в 1453 году в мечеть Айя-София после падения Константинополя.

В 1934 году основатель современной Турции Кемаль Ататюрк подписал декрет, превращающий мечеть в музей. Через несколько десятилетий он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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