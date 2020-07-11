Трамп назвал фигуранта «российского дела» Стоуна мишенью «охоты на ведьм»

Президент США Дональд Трамп заявил, что его экс-советник Роджер Стоун является «мишенью незаконной охоты на ведьм». Об этом он написал в своем Twitter.

По словам американского лидера, такая охота и вовсе не должна была случиться.

«Роджер Стоун стал мишенью незаконной охоты на ведьм», — написал Трамп.

Ранее Трамп подписал указ о помиловании, который смягчает приговор для Стоуна.

В феврале 2020 года суд в Вашингтоне приговорил Стоуна почти к трем с половиной годам тюрьмы. Он был советником Трампа во время его президентской гонки в 2016 году. Его обвиняли в том, что он давал ложные показания, пытался помешать расследованию со стороны Конгресса США и запугивал свидетеля.

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