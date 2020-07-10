Bloomberg: Facebook может запретить политическую рекламу перед выборами в США

Руководство Facebook планирует запретить размещать политическую рекламу в социальной сети в преддверии президентских выборов в Соединенных Штатах. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в компании.

По данным агентства, решение о запрете все еще не принято окончательно. Руководство платформы опасается, что запрет на рекламу может снизить явку на выборах и лишить кандидатов возможности реагировать на те или иные важные для кампании новости.

С другой стороны, Facebook рассчитывает, что сможет с помощью ограничений защитить пользователей от связанного с выборами контента, который может ввести их в заблуждение.

Ранее основатель платформы Марк Цукерберг объявил о возможности пользователя отключить политическую рекламу у себя на странице.

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