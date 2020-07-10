РФ вынесла на голосование новую резолюцию по гумпомощи Сирии

Россия вынесла на голосование новый вариант проекта резолюции по предоставлению гуманитарной помощи в Сирии. Об этом сообщает ТАСС.

В российском постпредстве при ООН отметили, что письменная процедура голосования уже начата.

Ранее на новый вариант резолюции, представленный Бельгией и Германией, было наложено право вето Россией и Китаем. При этом остальные 13 стран проголосовали «за» проект, однако он был отклонен. В рамках него предоставление гумпомощи предполагалось через два пропускных пункта.

Текущее голосование является фактически последним, поскольку срок действия прошлой резолюции истекает в субботу, 11 июля.

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