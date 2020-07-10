В РПЦ сравнили превращение Святой Софии в мечеть с пожаром в Нотр-Даме

Протоиерей Русской православной церкви (РПЦ) Андрей Ткачев сравнил превращение собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть с пожаром в соборе Парижской Богоматери. Об этом священнослужитель сказал «Газете.Ru».

«Меня это расстроило, конечно. Мне хочется, чтобы София была церковью. Было промежуточное состояние – музей, но не мечеть. Я хотел, чтобы это был храм и там служили литургию. Мечеть в Святой Софии – это то же самое, что пожар в соборе Парижской Богоматери. Будем смотреть, что будет дальше – какой резонанс это решение вызовет», — сказал представитель РПЦ.

Протоиерей добавил, что вопрос о статусе собора не обусловлен нуждами мусульман – это исключительно политическая инициатива.

«Это же политическое решение, которое не обусловлено никакими нуждами мусульманского населения Турции. Мечетей там хватает», — заключил Ткачев.

Ранее Государственный совет Турции отменил постановление турецкого правительства о присвоении Святой Софии статуса музея. Теперь власти страны получили возможность сменить статус собора с музея на мечеть.

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