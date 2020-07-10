Лавров заявил, что Россия готова быть посредником между США и Китаем

Россия готова выступить в роли посредника между США и Китаем, если такое предложение поступит, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Об этом пишет РИА «Новости».

«Если попросят, если в этом будет интерес, мы не откажемся», — ответил Лавров на соответствующий вопрос.

В то же время министр подчеркнул, что США ведут себя невежливо, пытаясь привлечь к ядерным переговорам Китай. Лавров отметил, что американцы часто выдергивают слова из контекста, чтобы показать то, что им нужно.

Ранее в китайском МИДе заявили о готовности страны подключиться к трехсторонним переговорам, если Соединенные Штаты согласятся сократить свой ядерный потенциал.

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