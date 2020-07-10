Москва готовит рейсы, чтобы вывезти российских детей из Сирии

Москва готовит рейсы в Дамаск и лагерь Аль-Холь, чтобы вывезти оттуда российских детей. Об этом написала в Instagram уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

«И сейчас уже с уверенностью могу сказать, что мы готовим несколько рейсов за нашими детьми в Сирию, в Дамаск и лагерь Аль-Холь», — написала Кузнецова.

Омбудсмен отметила, что 60 детей готовы к вылету. Она также обратилась с предложением о совместной работе к другим государствам, заинтересованным в спасении своих детей.

В 2017 году президент России Владимир Путин поручил вернуть на родину детей, находящихся в зоне боевых действий. С декабря 2018 года Россия три раза организовывала рейсы в Сирию и доставила домой 156 детей.

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