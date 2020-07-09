ТАСС: задержанного губернатора Хабаровского края Фургала доставят в Москву
Правоохранители должны доставить задержанного главу Хабаровского края Сергея Фургала в Москву. Об этом рассказал ТАСС источник, близкий к следствию.
По его словам, губернатора задержали прямо на рабочем месте. «Павоохранительные органы принимают меры по доставлению его в Москву», — добавил собеседник агентства.
Также, по данным агентства, Фургал подозревается минимум в двух эпизодах организации убийств и одного покушения на убийство.
Известно, что делу чиновника также были задержаны и арестованы еще 4 активных участников преступной группы. Им уже предъявили обвинения. В ближайшее время обвинение будет предъявлено и Фургалу.
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