Президент Бразилии получил положительный тест на COVID-19
Президент Бразилии Жаир Болсонару рассказал о полученном тесте на коронавирус нового типа COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, тест оказался положительным.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.
Всего в мире число зараженных превышает 11 млн, за все время от коронавируса умерли более 500 тыс. человек.
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