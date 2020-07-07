Президент Бразилии получил положительный тест на COVID-19

Президент Бразилии Жаир Болсонару рассказал о полученном тесте на коронавирус нового типа COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, тест оказался положительным.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

Всего в мире число зараженных превышает 11 млн, за все время от коронавируса умерли более 500 тыс. человек.

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