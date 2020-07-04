Зеленский заявил, что берлинская встреча «нормандской четверки» прошла хорошо

Президент Украины Владимир Зеленский отказался комментировать переговоры «нормандской четверки» в Берлине, но заявил, что она прошла хорошо, передает ТАСС.

«Я не готов комментировать встречу в Берлине. Знаю, что прошла она хорошо. С (главой офиса президента Андреем) Ермаком еще не обсуждал этот вопрос», — сказал Зеленский.

Встреча представителей глав государств «нормандской четверки» состоялась в Берлине 3 июня. В офисе Зеленского ранее заявили, что она «на шаг приблизила проведение саммита в Берлине».

В свою очередь замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что прогресса на переговорах достигнуто не было.

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