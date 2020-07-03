Поправки к Конституции вступят в силу 4 июля, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Согласно документу, ФСО обязана обеспечить официальное опубликование измененного основного закона.

Как сообщил ТАСС, 4 июля издание «Российская газета» опубликует обновленный текст Конституции и в печатной версии, и на своем официальном сайте.

Поправки к Конституции были приняты на общероссийском голосовании, которое проходило с 25 июня по 1 июля.