Поправки к Конституции вступят в силу 4 июля
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Поправки к Конституции вступят в силу 4 июля, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Согласно документу, ФСО обязана обеспечить официальное опубликование измененного основного закона.
Как сообщил ТАСС, 4 июля издание «Российская газета» опубликует обновленный текст Конституции и в печатной версии, и на своем официальном сайте.
Поправки к Конституции были приняты на общероссийском голосовании, которое проходило с 25 июня по 1 июля.