Путин предложил рабочей группе по поправкам в Конституцию продолжить работу

Президент России Владимир Путин выступил с предложением для рабочей группы по поправкам к Конституции. В ходе встречи с членами рабочей группы по подготовке поправок в Основной закон страны он попросил ее членов продолжить свою работу.

По словам российского лидера, им нужно и дальше вести «работу уже на основе тех поправок, которые внесены в Конституцию».

Глава государства отметил, что грядущий процесс обновления законодательной базы требует проведения огромной работы.

«Полагаю, что рабочая группа может взять на себя мониторинг всех этапов и аспектов такой правотворческой деятельности», — добавил Путин.

Ранее Центральная избирательная комиссия признала состоявшимся голосование по конституционным поправкам. Явка на общероссийское голосование по конституционным поправкам составила 67,97%, за поправки к Конституции проголосовали 77,92%, против — 21,27%.

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