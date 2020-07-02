Путин поблагодарил россиян по итогам голосования по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин выразил благодарность россиянам за одобрение поправок к Конституции, передает ТАСС.

«Я хочу сказать «спасибо вам большое» за поддержку и доверие», — сказал глава государства, обращаясь к гражданам страны.

Он напомнил, что и сам неоднократно выступал за изменение основного закона. Поправки, как отметил президент, помогут обеспечить стабильность государства, которая необходима на сегодняшнем этапе — этапе становления России после распада СССР.

Кроме того, по его словам, поправки усовершенствуют политическую систему, закрепят социальные гарантии, послужат укреплению суверенитета и территориальной целостности страны.

Путин подчеркнул, что властям необходимо оправдать доверие граждан, поддержавших поправки к Конституции.

Ранее центральная избирательная комиссия признала состоявшимся голосование по конституционным поправкам.

По предварительным данным, явка на общероссийское голосование по конституционным поправкам составила 67,97%, за поправки к Конституции проголосовали 77,92%, против — 21,27%.