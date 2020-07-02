Кремль рассказал, когда Путин подпишет указ о внесении поправок в Конституцию

Президент России Владимир Путин оперативно подпишет указ о внесении поправок в Конституцию после того, как Центральная избирательная комиссия подведет официальные итоги, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Кремль.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что итоги будут подведены 3 июля.

Явка на общероссийское голосование по конституционным поправкам составила 67,97%. За поправки к Конституции проголосовали 77,92%, против — 21,27%.

Президент России Владимир Путин своим указом назначил 1 июля основным днем для голосования. Тем не менее россияне могли проголосовать в любой день с 25 июня по 1 июля. Это было сделано для того, чтобы препятствовать распространению коронавируса.

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