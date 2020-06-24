Путин поднял тост за ветеранов и будущие победы
Президент России Владимир Путин поднял тост за ветеранов и победы во время приема, организованного в честь приезда иностранных лидеров на парад Победы в Москву.
В столицу России на парад в этом году приехали лидеры Белоруссии, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Сербии, Южной Осетии и Абхазии. Путин поблагодарил всех посетивших парад, несмотря на коронавирус, и отметил, что был рад встрече.
«Позвольте предложить тост за наших ветеранов, за наше единение, за наши победы в прошлом и в будущем!» — сказал президент.
Он заверил, что Россия всегда будет помнить тех, кто не вернулся с войны, и гордиться всем поколением победителей.
«Подвиг отважных воинов и самоотверженных тружеников тыла – важная, неотъемлемая часть истории наших стран, бесценный пример торжества справедливости», — цитирует Путина РИА «Новости».
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