Путин поднял тост за ветеранов и будущие победы

Президент России Владимир Путин поднял тост за ветеранов и победы во время приема, организованного в честь приезда иностранных лидеров на парад Победы в Москву.

В столицу России на парад в этом году приехали лидеры Белоруссии, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Сербии, Южной Осетии и Абхазии. Путин поблагодарил всех посетивших парад, несмотря на коронавирус, и отметил, что был рад встрече.

«Позвольте предложить тост за наших ветеранов, за наше единение, за наши победы в прошлом и в будущем!» — сказал президент.

Он заверил, что Россия всегда будет помнить тех, кто не вернулся с войны, и гордиться всем поколением победителей.

«Подвиг отважных воинов и самоотверженных тружеников тыла – важная, неотъемлемая часть истории наших стран, бесценный пример торжества справедливости», — цитирует Путина РИА «Новости».

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