Болтон заявил, что истинное отношение Трампа к Путину остается загадкой

Отношение президента США Дональда Трампа к главе РФ Владимиру Путину остается неизвестным, считает экс-советник Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его книгу мемуаров о работе в администрации президента США.

»(Трамп) ни разу не высказал никакого мнения, по крайней мере передо мной. Я никогда не спрашивал, что считал Трамп, возможно, опасаясь того, что могу услышать. Его личное отношение к российскому лидеру оставалось загадкой», — написал Болтон.

При этом он отметил, что был удивлен решением Трампа поздравить Путина с победой на президентских выборах в 2018 году. Болтон считал, что этого не следовало делать из-за инцидента с отравлением Скрипалей в британском Солсбери.

Экс-советник добавил, что по итогу американский лидер все же принял решение выслать 60 российских дипломатов из США.

В октябре 2019 года стало известно, что Болтон намерен написать книгу о своей работе на посту советника по национальной безопасности. Трамп отправил его в отставку за месяц до этого, объяснив свое решение сильным расхождением во взглядах по вопросам нацбезопасности.

Суд разрешил публикацию книги, несмотря на попытки администрации президента страны добиться запрета на обнародование мемуаров.

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