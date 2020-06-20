Песков заявил о наличии у него антител к коронавирусу
Переболевший коронавирусом нового типа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уведомил, что у него есть антитела к COVID-19. Об этом он сообщил в эфире Первого канала.
Он рассказал, что болезнь является неприятной, протекала она нелегко. По словам Пескова, он уже вернулся к активной жизни. Он отметил, что со здоровьем у него сейчас все прекрасно.
«Более того, уже есть антитела», — сказал Песков.
Он также добавил, что соблюдает масочно-перчаточный режим в общественных местах.
«Чувствую себя гораздо более защищенным», — заключил Песков.
Песков сообщил, что у него был выявлена новая коронавирусная инфекция 12 мая. Жена пресс-секретаря Путина Татьяна Навка рассказала, что ее супруг был выписан из больницы после лечения спустя почти две недели — 25 мая.
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