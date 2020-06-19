В Белом доме объяснили назначение Болтона советником

Экс-советник президента США по национальной безопасности был назначен на свой пост из-за желания главы государства Дональда Трампа видеть в команде людей «с противоположными взглядами», заявила пресс-секретарь президента Кейли Макэнани на брифинге. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Макэнани, Трампу нравится, когда в команде есть «соперники».

В октябре 2019 года стало известно, что Болтон намерен написать книгу о своей работе на посту советника по национальной безопасности. Трамп отправил его в отставку за месяц до этого, объяснив свое решение сильным расхождением во взглядах по вопросам нацбезопасности.

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