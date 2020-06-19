Путин провел телефонный разговор с Лукашенко

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщается на сайте Кремля.

Главы государств в контексте предстоящего 24 июня в Москве парада Победы акцентировали значимость данного события для народов двух стран, которые свято хранят память о подвиге фронтовиков и тружеников тыла.

Были также обсуждены актуальные темы двусторонней повестки дня.

В частности, Путин и Лукашенко выразили удовлетворение итогами работы над российско-белорусским межправительственным соглашением о взаимном признании виз.

Кроме того, был затронут ряд аспектов сотрудничества двух стран в борьбе с COVID-19 и последствиями пандемии.

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