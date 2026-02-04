Российский регион оказался на пороге энергокризиса

ТЭЦ в Благовещенске, которая обеспечивает теплом 170 тыс. жителей города, нуждается в частичной газификации из-за нехватки проектного угля. Об этом сообщил зампред правительства региона Павел Матюхин, пишет ТАСС.

«Ситуация с топливом близка к пределу. Один из двух угольных разрезов истощен, на втором невозможно нарастить добычу из-за сложнейших геологических условий и полного износа производства», — сказал он на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике в рамках Дней Амурской области.

Матюхин добавил, что оборудование на теплоэлектроцентрали подвергается разрушению, что уже приводило к аварийным ситуациям на пике отопительных сезонов. Он попросил федеральный центр поддержать вопрос о частичной газификации Благовещенской ТЭЦ.

29 января в Хабаровске загорелась ТЭЦ. Прибывшие к месту ЧП сотрудники экстренных служб обнаружили, что с крыши одного из корпусов идет дым. Предположительно, здесь проводились кровельные работы.

В свою очередь губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин заявил, что держит на личном контроле ситуацию с пожаром на объекте.

