Финляндия призвала Европу признать изменение отношения США к ней

Стубб: США меняются, их новая идеология не совпадает с европейской

Европе нужно признать то, что Соединенные Штаты меняются, Вашингтон теперь иначе относится к союзникам из Европы. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, его слова приводит «Интерфакс».

»«Мы должны честно признать, что США переживают период перемен, меняется их подход к союзникам, их способ ведения внешней политики», — сказал он.

Стубб отметил, что внешняя политика администрации США сегодня основана на идеологии, «противоречащей европейским ценностям». Премьер подчеркнул, что действия Вашингтона подрывают международный порядок и преуменьшают значение Европы.

При этом он указал, что Штаты остаются для Европейского союза «важным союзником».

Кроме того, Стубб сообщил депутатам, что в связи с изменениями в международном положении Хельсинки обновят основополагающие документы, которые определяют внешнюю политику и политику в сфере безопасности. Он добавил, что работа в этом направлении только началась, и не сказал, когда она завершится.

21 января Стубб заявил, что Европа «безоговорочно» способна защитить себя в случае нападения, даже без прямой военной помощи США.

Ранее глава Еврокомиссии заявила о готовности ЕС защитить Гренландию от США.