В Индии продавец угостил трехлетнюю девочку конфетами со взрывным устройством, пишет The Times of India.

Инцидент произошел, когда девочка пришла в местный продуктовый магазин вместе со своей старшей сестрой, чтобы купить конфеты. По словам родственников, продавец якобы передал девочке предмет, внешне похожий на конфету, который на самом деле оказался взрывным устройством. Как только ребенок начал его жевать, произошел громкий взрыв, в результате которого дошкольница получила тяжелые травмы лица.

Пострадавшую срочно доставили в частную больницу, где врачи провели экстренную операцию. В администрации больницы сообщили, что хирургическое вмешательство прошло успешно, и в настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает.

После случившегося тетя девочки подала заявление в полицию. Продавец задержан для допроса, а по делу проводится расследование.

Полиция устанавливает происхождение взрывного устройства и выясняет, каким образом оно оказалось в торговой точке.

