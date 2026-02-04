Семье убитого в Петербурге мальчика предоставят соцвыплату

Семье девятилетнего мальчика, найденного убитым в Ломоносовском районе Ленинградской области предоставят социальную выплату в качестве мер государственной поддержки. Об этом сообщила глава администрации Красносельского района Санкт-Петербурга Ольга Акацевич в своем Telegram-канале.

«Совместно с муниципальным образованием Горелово администрацией района ведется организационное сопровождение всех необходимых мероприятий, связанных с прощанием. [...] Кроме того, семье будет предоставлена социальная выплата в рамках действующих мер государственной поддержки», — отметила Акацевич.

По ее словам, сейчас с семьей постоянно работает Комплексный центр социального обслуживания населения.

3 февраля обвиняемого в убийстве девятилетнего мальчика в Ленобласти Петра Жилкина отправили под стражу на полтора месяца — до 31 марта.

До этого он признал свою вину в совершении преступления, ему предъявили обвинение.

По версии следствия, 30 января Жилкин увидел на парковке торгового центра мальчика, который подрабатывал мытьем фар автомобилей, и предложил ему от 5 до 10 тысяч рублей за оказание интимных услуг. На допросе мужчина заявил, что школьник отказался и начал шантажировать его, потребовав 500 тысяч рублей за молчание. Именно шантаж преступник назвал главным мотивом убийства малолетнего.

В результате Жилкин, как следует из его показаний, ударил ребенка по голове, отвез к водоему у деревни Большое Забородье, связал и бросил в воду. После задержания подозреваемый указал местонахождение тела жертвы. В компьютере мужчины обнаружено большое количество детской порнографии.

