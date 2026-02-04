Размер шрифта
В МИД предупредили Эстонию об ответе России на угрозы российским судам

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Россия будет давать соразмерный ответ на риски и угрозы, возникающие в связи с новым эстонским законодательством в сфере морского судоходства. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, пишет ТАСС.

«Наша страна будет реагировать соразмерно рискам и угрозам, которые исходят от Эстонии», — сказала она.

По ее словам, пока эстонская сторона «не осмеливается» применять свое законодательство в отношении судов под российским флагом.

Дипломат призвала Эстонию следовать нормам международного морского права, «дабы не прослыть морскими пиратами».

3 февраля эстонские власти задержали по подозрению в контрабанде из Эквадора контейнеровоз Baltic Spirit, следовавший в Россию под флагом Багамских островов. На борт судна в ходе операции высадился полицейский спецназ K-komando. Экипаж не оказывал сопротивления. По словам главы K-komando, на борту Baltic Spirit находились 23 члена экипажа, все они являются гражданами РФ.

Весной 2025 года парламент Эстонии принял законопроект, который наделяет военных правом применять силу к любым судам, подозреваемым в намерении повредить подводные кабели и иные эстонские объекты инфраструктуры, и в крайнем случае их топить.

Ранее Эстонии предрекли судьбу Украины после захвата следовавшего в Россию контейнеровоза.
 
