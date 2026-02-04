Размер шрифта
Человенк не выжил после прорыва трубы с кипятком в Москве

Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Москве после прорыва трубы в жилом доме не смогли спасти человека. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает 360.ru.

Инцидент произошел в девятиэтажном доме на Чертановской улице, расположенном в районе Чертаново. В здании прорвало трубу с горячей водой, и в результате пострадал один человек. Прибывшие на место медики пытались спасти пострадавшего, но их усилия не увенчались успехом. Он не выжил.

Для обеспечения безопасности подъезд, где все случилось, обесточили. Из здания эвакуировали двадцать жильцов.

До этого в Якутии подросток получил ожоги из-за прорыва трубы в гимназии. Подросток был немедленно доставлен в ожоговое отделение Республиканской больницы №2.

Ранее власти Обнинска отреагировали на слухи о 20 ошпарившихся горячей водой жителях.
 
