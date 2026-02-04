Стал известен состав украинской делегации на переговорах в Абу-Даби

Украинская делегация на переговорах в Абу-Даби состоит из руководителя офиса главы государства Кирилла Буданова и его первого заместителя Сергея Кислицы, секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустема Умерова, а также ряда других чиновников. Об этом свидетельствуют фотографии с трехсторонней встречи в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), опубликованные на сайте министерства иностранных дел ближневосточной страны.

На снимках видно, что Киев также направил на переговоры главу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрея Гнатова и председателя парламентской фракции правящей партии «Слуга народа» Давида Арахамию. Кроме того, в состав делегации включили заместителя начальника Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Вадима Скибицкого.

Трехсторонняя встреча делегаций РФ, США и Украины в столице ОАЭ проходит 4 февраля. Группу российских переговорщиков возглавляет начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба армии страны Игорь Костюков. От Соединенных Штатов во встрече принимают участие специальный посланник президента Стивен Уиткофф и зять хозяина Белого дома Джаред Кушнер.

Ранее на Западе спрогнозировали сроки завершения украинского конфликта.